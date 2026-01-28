Размер шрифта
Премьер Словакии опроверг сообщения о своем беспокойстве за состояние Трампа

Фицо назвал ложью статью Politico о том, что он обеспокоен состоянием Трампа
IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг сообщение газеты Politico о том, что он якобы обеспокоен психологическим состоянием президента США Дональда Трампа. Глава правительства республики прокомментировал статью в своем аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Должен решительно отвергнуть ложь Politico о том, как я в Брюсселе оценил встречу с Трампом», — написал Фицо.

Он рассказал, что не выступал на неформальном саммите Европейского союза (ЕС), который состоялся на прошлой неделе в столице Бельгии. Более того, премьер-министр Словакии не обсуждал свои переговоры с президентом США ни с кем из лидеров стран — членов ЕС.

По мнению Фицо, газета пытается испортить конструктивные отношения Словакии с другими странами. Глава правительства республики обратил внимание, что он является одним из «любимцев» издания Politico, редакция которого «считает преступлением» борьбу за национальные интересы и собственное мнение.

28 января Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов написала, что Фицо в кулуарах саммита в Брюсселе якобы выразил беспокойство в связи с психологическим состоянием Трампа. Как рассказали источники издания, словацкий политик после личной встречи с американским лидером 17 января в Мар-а-Лаго охарактеризовал поведение последнего словами «опасный» и «не в своем уме».

Ранее Трамп заявил, что блестяще сдал три теста на когнитивные способности.
 
