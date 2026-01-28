Размер шрифта
Отец участника СВО больше года не хоронит сына, сомневаясь в причинах смерти

В Волгограде отец участника СВО не хоронит сына из-за странной причины смерти
A. PARez Meca/Global Look Press

В Волгограде отец участника специальной военной операции (СВО) отказался хоронить сына из-за странной, по его мнению, причины смерти. Об этом сообщил местный новостной портал V1.ru.

Житель Волгограда отправился в зону СВО в июне 2024 года. Одной из целей было получение для себя и своего отца российского гражданства, поскольку семья переехала из Туркмении. В ноябре того же года боец перестал выходить на связь, а в январе 2025-го его отец получил сообщение из военкомата о смерти сына.

Отец, получив справку с причинами смерти сына, обратил внимание, что в ней говорилось, что мужчина погиб не из-за ранения, а из-за атеросклеротической болезни сердца. Кроме того, в документе стояла неверная дата рождения бойца: вместо 1997 года был указан 1977 год.

«Я связался с одним военным врачом, он сказал: эта болезнь как минимум 45-летнего мужика», — рассказал отец погибшего военнослужащего.

Он заявил, что не будет хоронить сына, пока не получит внятного объяснения причин смерти. Тело находится в морге уже более года, уточнили в публикации.

До этого в Свердловской области женщина скончалась в день похорон мужа, погибшего в зоне СВО. Супруг россиянки получил смертельное ранение 26 декабря 2025 года. О трагедии женщина узнала 30 декабря и тяжело переживала потерю. 8 января, в день похорон бойца, было найдено бездыханное тело самой женщины. У нее остались старший сын и дочь от первого брака, а также младшая дочь от погибшего супруга. Причины смерти женщины не называются.

Ранее родственники участника СВО вскрыли цинковый гроб, чтобы узнать причину его гибели.
 
