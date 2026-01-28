Размер шрифта
Глава евродипломатии рассказала, как усилить оборону Евросоюза

Каллас: оборону ЕС можно усилить четырьмя срочными действиями
Liesa Johannssen/Reuters

Глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала, что оборону Евросоюза необходимо усилить четырьмя срочными действиями, включая развитие военных возможностей, оборонной промышленности, партнерств и механизмов принятия решений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возможности, промышленность, партнерства, принятие решений — это четыре области, где нам необходимы срочные действия. <...> Ускорьте и модернизируйте процедуры закупок и работайте совместно. Роль министров обороны здесь ключевая. Вы предоставляете ресурсы и мандат для усиления Европейского оборонного агентства — и это в ваших интересах», — обратилась Каллас к представителям оборонных ведомства Евросоюза.

28 января Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс для координации общих проектов в военной сфере призвал создать Совет безопасности Европы.

Он призвал государства-члены ЕС взять на себя ведущую роль в обороне континента. По его словам, «совместная оборона была бы нашей силой в мире силы».

До этого Кубилюс говорил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих. Еврокомиссар добавил, что Европа находится под давлением оборонных вызовов, объединению нужен «большой взрыв» в этой сфере». Он добавил, что еще в прошлом году, когда была представлена новая оборонная стратегия ЕС, не существовало стратегии национальной безопасности США, не было Венесуэлы и не было угроз Гренландии.

Ранее сообщалось, что в Германии планируют ввести призыв в армию по жеребьевке.
 
