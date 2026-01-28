Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Армия

В российском подполье сообщили о поражении системы связи ВСУ в Одессе

Подпольщик Лебедев: в Одессе поражена система связи ВСУ, наводившая дроны по Крыму
Министерство обороны РФ

Удар нанесен по системе дальней связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе, наводившей дроны по Крыму. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Была уничтожена база 22-й радиотехнической роты ВМС ВСУ Украины с системой дальней связи, которая располагалась в Одессе», — отметил собеседник агентства.

По его данным, не выжило как минимум шесть украинских офицеров и около 23 военных.

Лебедев уточнил, что среди них были офицеры иностранного происхождения, которые имели доступ к спутникам, по которым производилось наведение БПЛА и безэкипажных водных дронов, участвовавших в атаках по Крыму и черноморскому побережью России.

До этого российский подпольщик сообщал, что в Харькове был уничтожен цех по производству деталей и сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

По его словам, настраивали работу цеха и проверяли качество производства иностранцы, говорящие на немецком языке.

Ранее над территорией России за ночь перехватили более 70 украинских дронов.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!