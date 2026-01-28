В российском подполье сообщили о поражении системы связи ВСУ в Одессе

Подпольщик Лебедев: в Одессе поражена система связи ВСУ, наводившая дроны по Крыму

Удар нанесен по системе дальней связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе, наводившей дроны по Крыму. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Была уничтожена база 22-й радиотехнической роты ВМС ВСУ Украины с системой дальней связи, которая располагалась в Одессе», — отметил собеседник агентства.

По его данным, не выжило как минимум шесть украинских офицеров и около 23 военных.

Лебедев уточнил, что среди них были офицеры иностранного происхождения, которые имели доступ к спутникам, по которым производилось наведение БПЛА и безэкипажных водных дронов, участвовавших в атаках по Крыму и черноморскому побережью России.

До этого российский подпольщик сообщал, что в Харькове был уничтожен цех по производству деталей и сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

По его словам, настраивали работу цеха и проверяли качество производства иностранцы, говорящие на немецком языке.

Ранее над территорией России за ночь перехватили более 70 украинских дронов.