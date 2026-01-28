Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

В Ирландии дома и магазины оказались затоплены из-за шторма

Irish Times: шторм «Чандра» затопил дома и торговые точки в Ирландии
Из личного архива Саши Бодровой

Проливные дожди, вызванные штормом «Чандра», привели к затоплению десятков домов и торговых точек в Ирландии. Об этом пишет газета The Irish Times.

По информации издания, сильнее всего затопило Дублин, кроме того, из берегов вышли несколько рек на востоке и юго-востоке Ирландии. В наиболее пострадавших районах выпало до половины месячной нормы осадков.

Также из-за сильных дождей с перебоями работает воздушный и железнодорожный транспорт. До конца недели сохранится риск возникновения новых наводнений.

Авторы публикации приводят мнение экспертов, которые называют в качестве одной из причин наводнения отсутствие в пострадавших районах какой-либо инфраструктуры для защиты от подобных бедствий. К примеру, проект стоимостью €51 млн по углублению одной из рек, которая вышла из берегов из-за шторма, и строительству защитных стен вдоль нее так и остался нереализованным.

16 января радиостанция EWN сообщала, что наводнение стало причиной экстренной эвакуации более 600 человек из Национального парка Крюгера, крупнейшего заповедника ЮАР.

Людей эвакуировали из восьми пунктов, расположенных вблизи разлившихся рек. Предварительно, пострадавших нет. На востоке ЮАР, где расположен заповедник, уже в течение второй недели идут сильные проливные дожди. В результате ЧП многие реки в этой области вышли из берегов, затопив значительные участки территории и автомобильные дороги.

Ранее в Мозамбике объявили наивысший уровень опасности из-за наводнений.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!