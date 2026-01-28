В Ирландии дома и магазины оказались затоплены из-за шторма

Проливные дожди, вызванные штормом «Чандра», привели к затоплению десятков домов и торговых точек в Ирландии. Об этом пишет газета The Irish Times.

По информации издания, сильнее всего затопило Дублин, кроме того, из берегов вышли несколько рек на востоке и юго-востоке Ирландии. В наиболее пострадавших районах выпало до половины месячной нормы осадков.

Также из-за сильных дождей с перебоями работает воздушный и железнодорожный транспорт. До конца недели сохранится риск возникновения новых наводнений.

Авторы публикации приводят мнение экспертов, которые называют в качестве одной из причин наводнения отсутствие в пострадавших районах какой-либо инфраструктуры для защиты от подобных бедствий. К примеру, проект стоимостью €51 млн по углублению одной из рек, которая вышла из берегов из-за шторма, и строительству защитных стен вдоль нее так и остался нереализованным.

16 января радиостанция EWN сообщала, что наводнение стало причиной экстренной эвакуации более 600 человек из Национального парка Крюгера, крупнейшего заповедника ЮАР.

Людей эвакуировали из восьми пунктов, расположенных вблизи разлившихся рек. Предварительно, пострадавших нет. На востоке ЮАР, где расположен заповедник, уже в течение второй недели идут сильные проливные дожди. В результате ЧП многие реки в этой области вышли из берегов, затопив значительные участки территории и автомобильные дороги.

Ранее в Мозамбике объявили наивысший уровень опасности из-за наводнений.