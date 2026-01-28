Размер шрифта
Обвиняемый во взяточничестве экс-депутат не признал вину

Арестованный экс-депутат Вороновский не признал вину во взяточничестве
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший депутат Государственной думы Анатолий Вороновский не признал свою вину по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства из зала суда, 28 сентября суд рассматривает жалобы на арест обвиняемого.

«Свою невиновность я буду доказывать, обвинения неосновательны. Себя виновным не чувствую», — заявил Вороновский в ходе слушания.

Суд арестовал Вороновского в начале декабря 2025 года. Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, Вороновский, занимая пост замгубернатора Краснодарского края в 2019–2020 годах, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Вороновский также был избран депутатом по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, являлся членом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее сенатор Вайнберг подал заявление о досрочном прекращении полномочий.
 
