Назван витамин, способствующий регулярному стулу

Как часто человек ходит в туалет «по-большому», может быть связано с обменом всего одного витамина — B1 (тиамина). К такому выводу пришли ученые, изучившие генетические факторы, влияющие на скорость работы кишечника. Работа опубликована в журнале Neurogastroenterology.

Исследование было посвящено кишечной моторике — скорости, с которой пища продвигается по пищеварительному тракту. Именно нарушения моторики лежат в основе запоров, диареи и синдрома раздраженного кишечника. Однако биологические механизмы, управляющие этим процессом, до сих пор остаются плохо понятными.

Команда под руководством генетика Мауро Д'Амато из Баскского научно-технологического альянса проанализировала генетические данные более чем 260 тысяч человек из Европы и Восточной Азии. Изначально ученые не искали связь с витаминами, однако результаты указали на гены, связанные с активацией и транспортом тиамина.

«Проблемы моторики кишечника лежат в основе множества распространенных заболеваний, но их биология крайне сложна. Генетические данные неожиданно выделили витамин B1 как одно из ключевых направлений для дальнейших исследований», — отметил Д'Амато.

В частности, исследователи выявили два варианта генов, влияющих на работу белков, участвующих в метаболизме тиамина. Эти варианты были связаны с различиями в частоте стула. Дополнительный анализ данных UK Biobank (почти 100 тысяч участников) показал: потребление витамина B1 с пищей коррелирует с регулярностью дефекации, однако у носителей обоих генетических вариантов эффект был изменен.

Тиамин — незаменимый витамин, содержащийся в цельнозерновых продуктах, бобовых, мясе и рыбе. Он известен своей ролью в энергетическом обмене, но его влияние на кишечник и микробиоту лишь начинает изучаться.

«Мы использовали генетику как карту, чтобы найти биологические пути, задающие «темп» работы кишечника. И оказалось, что обмен витамина B1 играет куда более важную роль, чем ожидалось», — пояснил соавтор работы Кристиан Диас-Муньос.

Авторы подчеркнули, что в перспективе тиамин может стать основой для персонализированных подходов к лечению запоров, диареи и синдрома раздраженного кишечника — особенно у людей с определенной генетической предрасположенностью.

