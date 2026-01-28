Размер шрифта
Российская лыжница возмутилась из-за длительного перерыва в стартах

Лыжница Степанова: мне не понять, почему в самый зимний месяц года у нас перерыв
Aaron Favila/AP

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своем Telegram-канале раскритиковала календарь российских стартов, в котором наступил длительный перерыв.

«Мне не понять, почему в самый снежный, самый зимний месяц года у нас перерыв в соревнованиях на целых пять недель. Но это мой шанс больше провести времени с дочерью Диной. А если у вас нет пока своей Дины, то самое время залезть в постель и как следует поработать подумать над этим!» — написала Степанова.

25 января завершился этап Кубка России в Сыктывкаре, а возобновятся гонки 25 февраля на чемпионате страны в Южно-Сахалинске.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее стал известен итоговый список россиян, которые выступят на Олимпиаде.
 
