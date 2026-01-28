Размер шрифта
Козловского вычеркнули из «серых списков» после съемок в фильме Учителя

Кинокритик Голубчиков: Козловского убрали из серых списков после фильма Учителя
Алексей Даничев/РИА Новости

Кинокритик Александр Голубчиков рассказал «Газете.Ru», что имени Данилы Козловского больше нет в так называемых серых списках. По его словам, проекты с участием актера начали анонсировать после его съемок у Алексея Учителя.

Голубчиков отметил, что в 2026 году Козловский появится сразу в нескольких новых фильмах. Он считает, что это говорит об отмене запрета на съемки звезды «Экипажа».

«Данила выпал из «серых списков». Это очевидно, потому что на осенних питчингах в «Фонде кино» или в Минкультуры были проекты с его участием, и они получили поддержку. Там был, во-первых, фильм Алексея Учителя про Шостаковича, и у Козловского в нем небольшая роль. Сразу после этого анонса в течение недели или двух вышло еще 2-3 анонса про его новые проекты. Это не может не радовать, потому что Даня хороший актер, и было как-то даже тоскливо без него на больших и малых экранах», — рассказал кинокритик.

По признанию Александра Голубчикова, ему неизвестно, как именно Данила Козловский смог восстановить свою репутацию и вернуться в кино и театр. Однако он подчеркнул, что актер нужен отечественному кинематографу.

«Честно говоря, не знаю, кто ему помог. Мало ли доброжелателей и недоброжелателей? В любом случае скажем спасибо этому хорошему человеку, что поспособствовал. Все-таки Даня получал государственные награды, и его заслуги перед отечественным кинематографом неоспоримы», – заявил кинокритик Голубчиков.

Данила Козловский попал под «отмену» в 2022 году. Из-за поездки в США он лишился спектаклей и ролей в кино. Возвращение актера на сцену произошло только спустя три года. Он представил в Москве спектакль «Frank», с которым теперь гастролирует по городам.

Ранее Виталий Бородин заявил, что собирается вновь судиться с Данилой Козловским в 2026 году.
 
