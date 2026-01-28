Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Бузова вспомнила, как два года избегала Даву

Певица Бузова призналась, что избегала Даву два года после расставания
Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в интервью Лауре Джугелии, что два года избегала бывшего возлюбленного, блогера Давида Манукяна (Дава).

Бузова объяснила, что не хотела ранить свое сердце. Первая встреча Давы с артисткой после расставания произошла на проекте «Сокровища императора». Артистка уточнила, что не хочет говорить о своих чувствах после этого события, так как считает это неуместным.

«Давид сейчас находится в отношениях, в браке. У них ребеночек. Будто бы столько уже было сказано, и я уже давно простила, отпустила и искренне желаю ему счастья. Я рада, что если все так, как он говорит, то дай бог, что он нашел счастье в другом человеке», — поделилась исполнительница.

Бузова также вспомнила ее встречу с Манукяном и его женой Мари Краймбрери на концерте Димы Билана, когда певица решила поздравить пару с рождением дочери.

«Я еще сказала: «Дав, смотри, не обижай! Смотри у меня!» Да, я сделала это и сделала искренне и по-настоящему. Я не ожидала, что я увижу их, и не знала, что такое может произойти. И такой порыв у меня произошел. После этого мы больше не виделись. Лаур, когда я что-то делаю, я не думаю о том, кто чего ожидал-не ожидал. Я позволяю себе испытывать все эмоции», — рассказала телеведущая.

Ранее Олег Майами спровоцировал слух о романе.
 
