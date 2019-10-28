Европа предложила краткосрочное решение по транзиту газа через Украину

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович выступил с предложением краткосрочного варианта разрешения вопроса о транзите газа в страны ЕС через Украину . Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это решение применимо, если до конца 2019 года будут отсутствовать условия для полноценного контракта.

Уточняется, что к концу года должен заработать новый оператор ГТС, который станет партнером «Газпрома» в проведении транзита газа.

Шефчович добавил, что краткосрочное решение на транзит с 1 января по 1 июня может быть «частью долгосрочной договоренности по транзиту», а после подготовки условий длительного транзитного контракта стороны перейдут на него.

Кроме того, он призвал российскую и украинскую стороны использовать каждый день и минуту для интенсивных двусторонних дискуссий по газовому вопросу.

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