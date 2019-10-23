Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд

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Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что это происходит в рамках международных структур, с целью помочь развитию Африканского континента.

Путин пояснил, что помощь оказывается по линии Всемирной продовольственной программы, Международной организации гражданской обороны, Всемирной организации здравоохранения. Списание долгов произошло в рамках инициативы по облегчению долгового бремени государств Африки.

Лидер также добавил, что с некоторыми из государств Африки начаты совместные программы, которые предполагают использование долговых средств с целью финансирования национальных проектов экономического роста.

Об этом он высказался на пленарном заседании экономического форума Россия — Африка.