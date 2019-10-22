Экономист оценил данные о нехватке россиянам денег на еду и одежду

Кандидат экономических наук, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев прокомментировал данные Росстата, согласно которым доля обеспеченных групп населения в России увеличивается. Об этом сообщает ФАН.

По его мнению, данная статистика вряд ли отражает действительность.

Он считает, что доходы населения намного выше, поскольку немалая доля россиян получает «серые» зарплаты или получают дополнительный доход от сдачи жилья.

Разуваев добавляет, что для получения реальной картины доходов населения, необходимо посчитать, как много оно тратит.

«Но даже если доверять этим суперзаниженным цифрам, то 49,4% жителей, которые могут позволить только еду и одежду, — неплохой показатель для развивающейся страны», — подчеркнул он.

В заключении он сказал, что уровень жизни россиян точно не уступает жителям Бразилии, Индии и Китая. Небольшой рост благосостояния, который показала статистика, он назвал огромным шагом вперед.

До этого стало известно, что доля семей, которым не хватает денег на еду и одежду, сокращается.