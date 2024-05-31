Главы МИД не договорились о передаче НАТО роли координатора по Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран альянса пока не договорились о передаче военному объединению роли координатора по всем поставкам вооружения на Украину. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам неформального заседания глав МИД стран альянса в Праге, передает ТАСС.

«Сегодня нет финального решения, но мы достигли существенного прогресса по трем вопросам. Первый — план НАТО играть большую роль в координации предоставления помощи Украине», — сказал Столтенберг.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения военных этой страны. Отмечается, что французский лидер может представить участников коалиции 6 июня на церемонии в Нормандии, посвященной 80-летию высадки сил союзников во время Второй мировой войны.

31 мая о желании Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину сообщила газета Le Monde. Кто и как собирается обучать солдат ВСУ и к чему приведет такое развитие событий, рассказывает военный обозреватель Михаил Ходаренок в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Китае снова заявили, что не поставляют оружие сторонам конфликта на Украине.