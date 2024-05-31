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Дело об оказании небезопасных услуг в «Крокусе» пока остается без фигурантов

В деле об оказании небезопасных услуг в «Крокусе» пока нет фигурантов

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Evgenia Novozhenina/Reuters

В деле об оказании небезопасных услуг после теракта в «Крокус Сити Холле» пока нет фигурантов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

«В уголовном деле по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), пока нет ни подозреваемых, ни обвиняемых», — сообщил источник.

Уже проведен ряд следственных действий: обысков и допросов свидетелей, отметил собеседник агентства.

До этого член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) Москвы Александр Мальцев заявил, что обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при присуждении им пожизненного лишения свободы.

Незадолго до этого стало известно, что российские страховые компании выплатили пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» уже больше 21 млн рублей.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин вручил награды обычным гражданам за спасение людей в «Крокусе».

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