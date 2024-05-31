Украина и Швеция подписали оборонное соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Стокгольм подписал с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Договор предполагает, что Швеция выделит Украине около €6,5 млрд военной помощи с 2024 по 2026 год. И на протяжении десятилетнего срока действия документа сумма помощи будет расти.

ВСУ в рамках этого пакета получат от Стокгольма «летающие радары» ASC 890. Украине также могут передать истребители JAS 39 Gripen.

Кроме того, стороны договорились развивать сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству на Украине шведской оборонной продукции.

До этого Зеленский подписал оборонное соглашение с Исландией. По нему Рейкьявик будет ежегодно в течение 2024-2028 годов будет выделять Киеву не менее 4 млрд исландских крон (почти $30 млн).

А 28 мая Украина подписала соглашение о безопасности с Португалией. Документ предусматривает выделение Киеву военной помощи на €126 млн в текущем году.

Ранее FT узнал, когда США и Украина могут заключить соглашение о гарантиях безопасности.