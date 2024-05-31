«Трудно участвовать в этой встрече»: Китай пропустит конференцию по Украине Reuters: Китай отказался от участия в конференции по Украине

Китай не примет участия в швейцарской конференции по урегулированию конфликта России и Украины, сообщило Reuters. По данным агентства, отказ Китая связан с тем, что на мероприятии не будет представлена Россия. В МИД КНР подтвердили эту информацию, заявив, что Пекину «трудно участвовать в этой встрече» из-за «разрыва» между повесткой, ожиданиями Китая и ожиданиями международного сообщества. Москву на конференцию не пригласили, объяснив это ее неоднократными отказами от участия в саммите.

Китай сообщил правительствам других стран об отказе от участия в швейцарской конференции, посвященной урегулированию конфликта на Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение трех источников.

«Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены», — сказал один из собеседников агентства.

По данным Reuters, отказ Китая от участия в конференции связан с отсутствием на ней России. По мнению Пекина, на конференции необходимо было бы обсуждать все предложения по урегулированию конфликта, включая российские.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин на брифинге подтвердила, что Пекин не примет участия в конференции. Она пояснила, что Китаю «трудно участвовать в этой встрече» из-за «явного разрыва» между «повесткой встречи, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества».

Представитель китайского МИД подчеркнула, что, по мнению Пекина, международная конференция по урегулированию должна проходить с участием и Киева, и Москвы, участие всех сторон должно быть равноправным, а все мирные планы — справедливо рассмотрены.

Байден не приедет

Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая обратился к председателю КНР Си Цзиньпину и американскому лидеру Джо Байдену с просьбой не пропускать саммит.

«Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства — это лучшая гарантия выполнения обязательств», — призывал Зеленский.

24 мая агентство Bloomberg сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку планирует в даты ее проведения принять участие в мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии.

По данным газеты Financial Times, США на конференции будет представлять высокопоставленный чиновник, его имя не раскрывается. По информации газеты, офис президента Украины дал указание депутатам и чиновникам подвергать публичной критике Джо Байдена и Си Цзиньпина за нежелание присутствовать на саммите мира в Швейцарии.

В Белом доме состав американской делегации не раскрыли, но заявили, что неважно, «кто и в каком кресле будет сидеть» на конференции, так как «поддержка США Украины будет продолжаться вне зависимости от этого».

Своя конференция

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие. На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасности, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

При оглашении даты проведения саммита в МИД Швейцарии отдельно подчеркнули, что «на данный момент» Россию на встречу не пригласили.

«Швейцария демонстрировала открытость идее выслать приглашение РФ на эту конференцию. Тем не менее Россия уже многократно — в том числе публично — говорила, что не заинтересована в участии в ней», — отметили в министерстве, подчеркивая, что Россия все же должна быть вовлечена в мирный процесс: «Без РФ он невозможен».

Российская стороне неоднократно сообщала, что пропустит конференцию организованную по инициативе Зеленского. Путин говорил, что организаторы саммита не пригласили Россию, так как сочли, что ей там «делать нечего», а саму конференцию сравнил с паноптикумом.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китай допускает проведение своей конференции с участием Украины и России для урегулирования конфликта.

«Мы поощряем и поддерживаем проведение международной конференции, признаваемой и Россией, и Украиной, где все будут участвовать на равноправной основе», — сказала Нин.

Так дипломат прокомментировала слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который допустил, что Китай мог бы организовать диалог с участием России и Украины. Проведение же саммита в Швейцарии глава российского МИД называл «путем в никуда».

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко впоследствии заявил, что Россия приветствует предложение Китая о мирной конференции по Украине.

«Мы приветствуем предложение председателя КНР о созыве международной мирной конференции при понимании, что в таковой будет обеспечено равноправное участие Москвы и Киева и состоится обсуждение всех, а не только одной формулы мира», — пояснил Руденко, подчеркнув, что Россия не будет участвовать в переговорах «под диктовку».