Легкомоторный самолет потерпел крушение в российском регионе

Легкомоторный самолет, по предварительным данным, потерпел крушение в районе Шепелевского маяка в Ленинградской области. Об этом сообщает «МК в Питере».

По его данным, на место направились сотрудники экстренных служб.

Подробности уточняются.

До этого стало известно, что в аэропорту Мурманска 31 мая у легкомоторного самолета «Цессна» повредилась стойка шасси. Сообщалось, что экипаж «Цессны», состоявший из трех человек, не пострадал.

30 мая пассажирский самолет рейса Самара — Москва благополучно приземлился в Шереметьево после технической проблемы со стойкой шасси. На борту самолета находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.

До этого стало известно, что пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Минеральных Водах. Отмечалось, что у Airbus рейсом Санкт-Петербург – Сочи произошла утечка топлива.

Также сообщалось, что в Нидерландах мужчину затянуло в двигатель пассажирского самолета на взлетно-посадочной полосе на глазах у многочисленных очевидцев. Инцидент произошел во время подготовки к взлету, пассажирский лайнер должен был отправиться из Амстердама в Данию.

Ранее в Татарстане временно остановили работу двух аэропортов.