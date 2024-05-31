Появилось видео с возвращением 75 российских военнопленных

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с возвращением 75 российских военнопленных. Кадры появились в его Telegram-канале.

«Сегодня состоялся очередной обмен военнопленными. Российская Федерация вернула из украинского плена 75 наших военнослужащих, на Украину вернулись 75», — написал он.

В Минобороны России сообщили, что посредничество гуманитарного характера при возвращении военных ВС России оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Отмечается, что освобожденных военных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен обмен российских военнопленных на украинских.

До этого МИД Швейцарии призвал Украину и РФ обеспечить защиту пленных солдат.

Ранее стало известно о массовой сдаче в плен солдат ВСУ на Харьковском направлении.