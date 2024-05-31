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Вратарю Сафонову пожелали использовать свой шанс в «ПСЖ»

Тренер Бородюк пожелал Сафонову использовать свой шанс в «ПСЖ»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что голкипер Матвей Сафонов обязательно получит шанс проявить себя в составе «Пари Сен-Жермен».

По его мнению, важно с первого раза его реализовать, чтобы закрепиться в обойме французского гранда.

«Главное — не упустить свой шанс, который ему могут предоставить. Например, в Кубке Франции. И права на ошибку у него не будет. Остается Матвею только пожелать войти в новую футбольную жизнь той дорогой, по которой прошел Головин», — заявил Бородюк.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. По информации источника, в ближайшие дни вратарь отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может вернуть Виктора Гончаренко в качестве главного тренера.

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