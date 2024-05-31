Вино на верандах, УДО матерей и расчет единого пособия: что меняется для россиян в июне Какие законы вступают в силу в июне 2024 года

Лето несет с собой не только жару, но и изменения в российском законодательстве. Они предусматривают в том числе снятие запрета на продажу алкоголя на летних верандах, новые правила дальневосточной и арктической ипотек и изменение порядка учета алиментов. Об этих и других нововведениях — в нашем материале.

Выпивать на веранде можно легально

С 1 июня кафе и рестораны официально получат право торговать алкогольными напитками на своих летних верандах. Соответствующий закон подписал на днях Владимир Путин.

Поводом для изменения законодательства стали многочисленные обращения рестораторов. Юридически продажа спиртного на летних верандах не была разрешена, но фактически этот запрет повсеместно нарушался (за исключением нескольких регионов, например, Москвы, где режим продажи алкоголя регулировался местным законодательством). При этом ресторан-нарушитель могли оштрафовать на 100–300 тыс. руб., а посетителей – на 1,5 тыс. руб.

«Это была серьезная проблема, потому что во всем мире на летних верандах можно пить алкоголь. Это абсурдно: ты сидишь на летней веранде, ешь стейк, потом забегаешь внутрь ресторана, на барной стойке выпиваешь глоток вина, возвращаешься обратно, дальше ешь свой стейк и бегаешь туда-обратно», — объяснял «Ъ» омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

По-прежнему нельзя будет продавать алкоголь на летних верандах и в ресторанных двориках в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для заведений по всей остальной России запрет снимается, но необходимо иметь лицензию на продажу горячительных напитков.

Турпоходы станут безопаснее

С 1 июня закон обязывает проводников и гидов, которые сопровождают туристов в опасных вылазках, в обязательном порядке уведомлять территориальные органы МЧС о выходе на маршрут и возвращении с него . Ранее в опасных походах туристы оказывались в диких условиях, и спасателям было тяжело найти их в случае беды.

Кроме того, меняется система аттестации проводников . Проверять профессиональный уровень инструкторов будут не любые образовательные учреждения, имеющие соответствующую программу повышения квалификации, а только организации, включенные решением правительства в специальный перечень. Например, общероссийские спортивные федерации и их региональные подразделения.

Проводники и экскурсоводы с действующей аттестацией, выданной на пять лет, смогут еще два года не получать новую. Однако квалификация все равно должна быть подтверждена до 1 октября 2026 года.

Единое пособие рассчитают иначе

С 1 июня по-новому будут рассчитываться доходы семей, претендующих на единое пособие: изменится порядок учета алиментов.

Ранее при оформлении единого пособия заявитель указывал любую фактически поступившую сумму алиментов, даже если родители не определили ее в судебном порядке.

Теперь считать их будут как по фактической сумме на счете (если их назначил суд), так и по факту (в случае соглашения сторон). Алименты будут составлять не менее 25% от МРОТ на ребенка, 33% от МРОТ на двух детей и 50% от МРОТ на трех и более детей. Если они установлены устным соглашением, то Социальный фонд России (СФР) будет рассчитывать размер пособия на основании данных из заявления.

Выплаты за родительские звания (например, за звание «Матери-героини» или орден «Родительская слава») не будут приниматься во внимание. Кроме того, учитываться не будут деньги на счетах у детей — а именно, зарплаты подростков.

В 2023 году единое пособие от СФР получили более 10,8 млн детей до 17 лет и 397,7 тыс. будущих матерей.

«Честный знак» для безалкогольных напитков

С 1 июня в РФ действует требование об обязательной маркировке всех безалкогольных напитков в любых упаковках — в том числе кегах и Tetra Pak. QR-код «Честного знака» производители и импортеры обязаны наносить на соки, нектары, морсы и другие напитки.

До 5 ноября они должны будут представить сведения о кодах идентификации упаковок, наборов и транспортной тары перед тем, как продавать эти напитки.

В системе ЧЗ уже зарегистрировались 1,2 тыс. участников рынка. В их числе 56 производителей и 904 импортера. Маркировка в РФ проходит поэтапно. Эта мера, как утверждают власти, принята для борьбы с контрафактной продукцией.

Сигареты и вейпы маркируют «цифрой»

Табачная отрасль в РФ с 1 июня будет облагаться «цифровым акцизом». Для маркировки сигарет и вейпов будут также использовать уникальные QR-коды, наносимые на пачку или упаковку.

К тому же, при расчете налоговой базы по акцизам на табак и никотиновую продукцию будет уделяться первостепенное внимание данным из системы цифровой маркировки ГИС МТ (Государственная информационная система мониторинга оборота товаров). Если размер указанной налогоплательщиком базы будет меньше объема проданного по данным системы товара, приоритет будет у данных из ГИС МТ.

Матери смогут подать на УДО

С 10 июня в силу вступают поправки в Уголовный кодекс. Они смягчают наказание для матерей, приговоренных к лишению свободы за преступления небольшой тяжести.

Если у заключенной есть дети младше четырех лет и она отбыла не менее четверти срока наказания, женщина сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Речь идет о ситуациях, когда ее дети находятся в доме ребенка при ее исправительном учреждении. При этом неотбытое наказание будет заменено на более мягкое.

Ранее подобные послабления были установлены для матерей-заключенных с детьми в возрасте до трех лет.

Дальневосточная и арктическая ипотеки по новым правилам

С 1 июня 2024 года педагогические и медицинские работники смогут оформить дальневосточную и арктическую ипотеки вне зависимости от своего трудового стажа . Ранее воспользоваться этими программами могли сотрудники образовательных и медицинских учреждений, отработавшие по специальности не менее пяти лет.

Эти ипотечные кредиты будут также доступны для граждан, участвующих или ранее участвовавших в специальной военной операции, а также для членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции (без ограничений по возрасту и семейному положению).