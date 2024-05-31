В Госдуме предложили обязать полицию патрулировать общественные места

Депутаты от фракции ЛДПР предложили обязать полицейских патрулировать общественные места, включая улицы, площади, парки и скверы, с использованием при необходимости стационарных контрольно-пропускных пунктов (КПП), заслонов и постов, соответствующий законопроект будет внесен депутатами фракции. Об этом «Газете.Ru» сообщил в пресс-службе ЛДПР.

«На сегодняшний день полиция лишь имеет право на патрулирование общественных мест с возможностью оборудовать КПП и посты, тогда как в обязанности полиции входит обеспечение общественного порядка, без конкретизации, каким образом этот порядок может осуществляться… В этой связи депутаты ЛДПР разработали поправки в Федеральный закон «О полиции», согласно которым за сотрудниками правоохранительных органов закрепляется обязанность по патрулированию общественных мест с использованием стационарных КПП, заслонов и постов», — говорится в сообщении.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил появление этого законопроекта заботой о безопасности детей.

«Не каждая семья может отправить детей под присмотр бабушек или в летний лагерь. Часто подростки предпочитают свою компанию родительскому пригляду, но обстановка не везде спокойная», — отметил он.

По мнению Слуцкого, полиция должна пристально следить за общественными местами. Предполагается, что теперь полиция будет обязана патрулировать улицы, площади, скверы, парки и другие места с массовым скоплением людей. При необходимости стражи порядка будут оборудовать КПП в упомянутых местах, добавили в пресс-службе.

Депутаты также предложили обязать полицию обозначать «любыми визуальными средствами» места проведения публичных и массовых мероприятий.

Как отметили авторы законопроекта, подразумевается, что возложение таких обязанностей на правоохранителей будет закреплено нормативным правовым актом МВД РФ.

Законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы 31 мая.

В начале апреля президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что в 2023 году участковые полицейские помогли установить виновных в каждом пятом раскрытом преступлении.

Ранее в Москве вынесли приговор начальнику отдела по вопросам миграции.