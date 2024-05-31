Путин назначил врио губернатора Самарской области

Президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, освободив от должности главы региона Дмитрия Азарова.

Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«Принять отставку губернатора Самарской области Азарова Д.И. по собственному желанию», — говорится в документе.

В указе также отмечается, что Федорищев назначен врио главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Азаров накануне заявил, что покидает свой пост. Он был избран главой региона в 2018 году, а перед этим временно исполнял обязанности губернатора. Правительство региона опубликовало видеообращение Азарова, в котором он рассказал, что принял решение о завершении работы в должности главы региона. По его словам, «завершен большой этап работы».

Федорищев с весны 2016 года занимал пост заместителя губернатора Тульской области, затем первого заместителя губернатора Тульской области — председателя правительства региона. Сообщалось, что в свои 34 года Федорищев станет самым молодым главой региона в России

Ранее несовершеннолетнего мигранта выдворили из России после оскорбления Азарова.