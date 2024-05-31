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Ротвейлер снял скальп с четырехлетней россиянки, ребенок в реанимации

В Нижегородской области домашний ротвейлер снял скальп с четырехлетней девочки

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Depositphotos

В Нижегородской области ротвейлер покалечил соседскую четырехлетнюю девочку, ребенок в больнице. Об этом сообщает издание NN.ru.

Инцидент произошел в селе Нарышкино Вознесенского района. По данным СМИ, отец девочки помогал соседке. Женщина, не зная, что калитка участка открыта, выпустила на территорию собаку. В какой-то момент на территорию заглянула маленькая соседка, и ротвейлер внезапно набросился на нее.

Ребенок получил травмы головы, у пострадавшей вывихнут шейный позвонок и повреждены глаза.

На скорой девочку доставили в Саров, откуда вертолетом санавиации — в Нижний Новгород. Девочка находится в реанимации.

До этого в Тверской области шестилетнюю девочку госпитализировали после нападения алабая. На ребенка набросилась безнадзорная собака, гулявшая во дворе.

Ранее в Сургуте собака без намордника набросилась на ребенка и искусала его.

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