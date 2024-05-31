ВСУ обстреляли мирных жителей в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранили 12 мирных жителей при попытках помешать эвакуации населения из Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка.

По его словам, раненные при обстреле ВСУ сейчас проходят лечение в медицинских учреждениях Российской Федерации.

До этого российская авиация поразила переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, использовавшуюся украинскими войсками.

30 мая ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской народной республики (ЛНР), предположительно, из систем залпового огня HIMARS.

В этот же день Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона территорию рядом с сельскохозяйственным предприятием в Белгородской области.

24 мая сообщалось, что российская морская авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера. Также дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией полуострова.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.