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Зеленский подписал третье оборонное соглашение за день

«Страна»: Зеленский подписал оборонное соглашение с Норвегией

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Evan Vucci/AP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал оборонное соглашение с Норвегией. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что по этому соглашению норвежцы поставят Киеву минимум €1,2 млрд военной помощи. Общая помощь до 2027 года составит почти €6,4 млрд. Осло также передаст Украине истребители F-16 и ракеты NASAMS.

Украина подписала оборонные соглашения с Исландией и Швецией.

31 мая Зеленский заявил, что на саммите в Стокгольме пройдет встреча с лидерами государств Северной Европы.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украине нужно 120 миллиардов евро ежегодного финансирования, чтобы добиться перелома на фронте.

Официальный представитель китайского военного ведомства У Цянь сказал, что Китай не поставляет оружие сторонам украинского конфликта, осуществляется строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.

Ранее бывший премьер Украины рассказал, на что готов Киев на поле боя.

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