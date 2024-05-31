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На Волчанском направлении взяли в плен спецназовца ГУР

Спецназовец ГУР МО Украины сдался в плен ВС РФ на Волчанском направлении

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Боец спецназа из батальона Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины «Солнышко» сдался в плен на Волчанском направлении. Об этом сообщает RT.

Мужчина рассказал, что прошел специальную подготовку под руководством в том числе инструктора из Великобритании. По его словам, подразделение готовили для диверсионно-разведывательной и штурмовой деятельности. Он отметил, что сдался в плен вместе с товарищами, так как не хотел вступать в бой.

Накануне российские военкоры сообщили, что группировка Вооруженных сил Украины в Волчанске оказалась в котле. По данным военных корреспондентов, российская сторона уничтожила расположенный на улице Ленина последний мост через реку Волчья. Через этот мост украинская пехота пыталась перебраться на другой берег. До этого подразделения группировки «Север» взяли в плен семерых спецназовцев Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Ранее военный эксперт сообщил о вводе дополнительной группировки войск в зону СВО.

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