МИД Грузии вызвал посла Литвы

Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Литвы в Тбилиси Андрюса Калиндру, ему было заявлено о вмешательстве Вильнюса во внутренние дела Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

«Грузинская сторона пояснила послу, что заявления, сделанные... официальными лицами Литвы... представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела страны», — сказано в сообщении.

Также грузинское министерство обратило внимание на участие главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в акции протеста в Тбилиси и вызов посла Грузии в МИД Литвы из-за принятия закона об иноагентах.

В МИД Грузии отметили, что данные действия Вильнюса не соответствуют традиционно существующим дружественным и партнерским отношениям между двумя государствами.

До этого сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил заявление главы кабмина Эстонии Каи Каллас о том, что она якобы не знала о выступлении министра иностранных дел ее страны Маргуса Цахкна на оппозиционном митинге в Тбилиси.

Ранее Евросоюз уличили в планах сменить режим в Грузии.