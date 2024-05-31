Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Армении на акции протеста задержаны 16 человек

В Армении на акции протеста у здания МИД задержаны 16 человек

close
100%
Sergei Grits/AP

В Армении правоохранители задержали 16 человек, которые участвовали в акции протеста у здания Министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Полиция в ходе сегодняшней акции у здания МИД Армении задержала 16 человек», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в столице Армении — Ереване — полицейские задержали несколько участников митинга за отставку армянского премьер-министра Никола Пашиняна у здания министерства иностранных дел в центре города. Согласно информации агентства, демонстранты бросаются друг в друга бутылки.

С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра республики. Акции продолжаются, оппозиция сообщает о перекрытых дорогах по всей стране. Как сообщает министерство внутренних дел страны, в Ереване задержали более 100 участников митингов за отставку Пашиняна.

Ранее в Армении полиция избила оппозиционного депутата при задержании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами