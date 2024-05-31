В Армении на акции протеста задержаны 16 человек

В Армении правоохранители задержали 16 человек, которые участвовали в акции протеста у здания Министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Полиция в ходе сегодняшней акции у здания МИД Армении задержала 16 человек», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в столице Армении — Ереване — полицейские задержали несколько участников митинга за отставку армянского премьер-министра Никола Пашиняна у здания министерства иностранных дел в центре города. Согласно информации агентства, демонстранты бросаются друг в друга бутылки.

С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра республики. Акции продолжаются, оппозиция сообщает о перекрытых дорогах по всей стране. Как сообщает министерство внутренних дел страны, в Ереване задержали более 100 участников митингов за отставку Пашиняна.

Ранее в Армении полиция избила оппозиционного депутата при задержании.