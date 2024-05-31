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«Спартак» и ЦСКА потеряли больше 1 млрд рублей в 2023 году

«Спартак» и ЦСКА понесли убытки в размере более 1 млрд рублей в 2023 году

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский ЦСКА стал самым убыточным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2023 финансового года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

По официальной информации, армейский клуб понес убытков в размере более 1,5 млрд рублей. «Спартак» занял предпоследнее место в рейтинге, уйдя в минус на более чем 1,2 млрд рублей.

Самым прибыльным клубом России стал «Краснодар», сумевший заработать более 12 млрд чистой прибыли до вычета налогов. Всего 10 команд по итогам года показали прибыль, а шесть — убыток.

Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. ЦСКА завершил сезон строчкой ниже, набрав суммарно 48 баллов.

Судьба чемпионства в РПЛ решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее вратарю Матвею Сафонову пожелали использовать свой шанс в «ПСЖ».

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