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В Белоруссии стартовали продажи новых BMW

В Белоруссии начались продажи кроссоверов BMW Х2 второго поколения

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BMW

В Белоруссии стартовали официальные продажи кроссоверов BMW Х2 второго поколения. Об этом сообщает издание AV.

Отмечается, что на рынке появилась базовая версия sDrive20 за 4,58 млн российских рублей. Она оснащена 1,5-литровым турбомотором на 156 л.с. и семиступенчатым «роботом». Также доступны более дорогие комплектации. Дороже всего стоит двухмоторный электрокар на 313 л.с. за 6,3 млн российских рублей.

BMW Х2 имеет длину 4554 мм, а размер колесной базы достигает 2692 мм. Также автомобиль получил оригинальный кузов.

До этого стало известно, что дилеры Lada в Белоруссии продают автомобили Lada по ценам, которые на 20% ниже российских. Так, седан Lada Vesta в базовой комплектации Comfort предлагается в соседней стране за 44 тыс. белорусских рублей (1,23 млн российских рублей). При этом в России аналогичный седан в версии Comfort`24 с мотором 1.6 мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической трансмиссией предлагается за 1,51 млн российских рублей, что почти на 20% дороже.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии ждут привлекательной цены на автомобили Aurus.

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