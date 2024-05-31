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Неизвестный напал с ножом на критика ислама в Германии

Bild: неизвестный напал с ножом на критика ислама в Германии Штюрценбергера

Неизвестный напал с ножом на немецкого политика, критика ислама Михаэля Штюрценбергера в городе Мангейм. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что это произошло около 11:30 (12:30 мск) во время мероприятия движения Pax Europa на Мангеймской торговой площади. Неизвестный ударил политика ножом. Другие участники пытались остановить мужчину, но он вырвался из их рук.

Мужчина бросился на двоих участников мероприятия. Один из полицейских оттащил одного из защищавшихся, после чего преступник нанес ножевой удар в спину полицейскому, после чего другой страж порядка выстрелил в нападавшего.

О состоянии всех пострадавших не уточняется.

23 мая полиция Лиссабона задержала мужчину, который заявил о планах взорвать лидера ультраправой партии «Хватит» Андре Вентуру.

18 мая министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила о росте числа преступлений в отношении политиков и должностных лиц в стране.

Ранее премьера Словакии перевели из больницы домой.

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