В Минобороны ФРГ подтвердили разрешение Украине бить по РФ немецким оружием

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что власти страны разрешили Украине использовать немецкое оружие для ударов по приграничной территории РФ. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал журналист газеты Bild Юлиан Репке.

По словам главы военного ведомства, снятие запрета на использование предоставленного Берлином оружия для ударов по российской территории относится только к определенной кампании украинских войск. Он уточнил, что речь идет об обороне Харькова.

«Близость к границе там (в Харьковской области. — «Газета. Ru») особенно очевидна», — процитировал корреспондент Писториуса.

При этом министр добавил, что Украине все еще запрещено наносить удары по РФ при помощи оружия с дальностью действия более 100 км. Тем не менее сейчас в немецком правительстве «идет дискуссия» по предоставлению Киеву такого права, уточнил он.

31 мая пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт заявил, что кабинет министров страны снял запрет на использование Украиной немецкого оружия для атак на объекты на территории РФ. По его словам, Берлин принял соответствующее решение в связи с текущей ситуацией в Харьковской области.

Ранее в США сообщили, что президент страны Джо Байден тайно разрешил Украине бить по РФ американским оружием.