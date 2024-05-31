США начали вывозить с Украины ракеты Excalibur из-за их неэффективности

Соединенные Штаты начали вывозить с Украины ракеты M982 Excalibur из-за их неэффективности в условиях реальных боевых действий. Об этом сообщает польское издание Interia.

«Это большая потеря для Вооруженных сил Украины, но перед лицом проблем лучше не играть с безопасностью сражающихся на фронте солдат», — отмечается в статье.

Издание указывает, что ракеты M982 Excalibur появились на Украине уже в начале конфликта и на тот момент отличались дальностью и точностью. Однако со временем российская армия установила вдоль линии фронта мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые без проблем справляются с обнаружением и нейтрализацией этого оружия. Речь идет, прежде всего, о блокировании сигнала GPS, в результате чего ракеты теряют ориентацию в пространстве. Наибольшую эффективность в борьбе с M982 Excalibur показали российские комплексы «Поле-21» и «Житель».

«Эффективность поражения целей снизилась до шести процентов», — отмечает Interia.

30 мая в США заявили, что РФ обладает лучшими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в мире. Офицер Пентагона Дэвид Пайн отметил, что у российских систем — самая большая дальность действия и самые мощные глушители GPS и радиочастот среди всех стран.

Ранее о потере эффективности американских ракет рассказали в Германии.