Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США начали вывозить с Украины ракеты Excalibur из-за их неэффективности

Interia: эффективность ракет Excalibur упала до 6%, США вывозят их с Украины

close
100%
U.S. Marine Corps

Соединенные Штаты начали вывозить с Украины ракеты M982 Excalibur из-за их неэффективности в условиях реальных боевых действий. Об этом сообщает польское издание Interia.

«Это большая потеря для Вооруженных сил Украины, но перед лицом проблем лучше не играть с безопасностью сражающихся на фронте солдат», — отмечается в статье.

Издание указывает, что ракеты M982 Excalibur появились на Украине уже в начале конфликта и на тот момент отличались дальностью и точностью. Однако со временем российская армия установила вдоль линии фронта мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые без проблем справляются с обнаружением и нейтрализацией этого оружия. Речь идет, прежде всего, о блокировании сигнала GPS, в результате чего ракеты теряют ориентацию в пространстве. Наибольшую эффективность в борьбе с M982 Excalibur показали российские комплексы «Поле-21» и «Житель».

«Эффективность поражения целей снизилась до шести процентов», — отмечает Interia.

30 мая в США заявили, что РФ обладает лучшими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в мире. Офицер Пентагона Дэвид Пайн отметил, что у российских систем — самая большая дальность действия и самые мощные глушители GPS и радиочастот среди всех стран.

Ранее о потере эффективности американских ракет рассказали в Германии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами