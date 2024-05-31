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Почти 50 человек эвакуировали из шахты в Бурятии из-за задымления

В Бурятии из шахты из-за задымления эвакуировали почти 50 человек

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Shutterstock

В Бурятии из-за задымления в шахте рудника «Ирокинда» эвакуировали почти 50 человек. Об этом со ссылкой на МЧС по региону сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел в шахте рудника в поселке Иракинда, расположенном в Муйском районе. На момент задымления внутри находилось 47 горняков.

«По состоянию на 13.05 (8.05 мск), все 47 человек эвакуировались, пострадавших нет. Информация по задымлению уточняется», — сказано в сообщении МЧС, передает агентство.

По данным РИА Новости, в прокуратуре сообщили, что задымление произошло из-за пожара в бытовом помещении, которое расположено в шахте. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал. Отмечается, что по факту произошедшего организована проверка.

Ранее в шахте имени Костенко в Казахстане произошло задымление.

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