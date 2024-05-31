«Здоровый, как слон, и может все»: Джигурда собрался на СВО РИА Новости: Джигурда хочет служить в подразделении Блиновского в зоне СВО

Шоумен Джигурда намерен отправиться в зону проведения СВО. По информации РИА Новости, актер уже запросил так называемое отношение для прохождения службы в подразделении, где служат бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев и муж арестованной по обвинению в неуплате налогов Елены Блиновской Алексей. Сам Джигурда эту информацию не подтверждал. Пашаев, комментируя слухи, назвал Джигурду «патриотом, который может все».

Российский актер и шоумен Никита Джигурда планирует отправиться на службу в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение информированного источника.

Как рассказал собеседник агентства, 62-летний Джигурда намерен отправиться в то же подразделение в Донецкой народной республике, где служат Алексей Блиновский — муж автора «Марафона желаний» Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, — и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

«Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение», — отметил собеседник агентства.

Отношением называют ходатайство, которое служит основанием для того, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Джигурда пока никак не комментировал слухи о своем отправлении на СВО.

Эльман Пашаев в разговоре с Daily Storm не подтвердил и не опроверг информацию о предполагаемом намерении Джигурды присоединиться подразделению, однако заявил, что шоумен «может все».

«Джигурда очень смелый, он может все. Он здоровый, как слон. И патриот. Честно, он может все», — заявил Пашаев.

Шоумен ранее неоднократно бывал на передовой в Запорожской области и в ДНР и уже посещал подразделение, где планирует служить. В марте этого года он доставил военнослужащим беспилотники, другое необходимое оборудование, гуманитарную помощь и провел для них творческий вечер.

«Мы приезжали в Донбасс, на передовую. В 95-й полк привезли коптеры и гуманитарку. Потом сюда [в Запорожскую область], потому что фамилия Джигурда уходит корнями в Запорожскую Сечь. Я не мог сюда не приехать <...> Всегда в Запорожье дух казачества был. Русский! Подчеркиваю — русский», — говорил Джигурда.

«Звездное» подразделение

Эльман Пашаев и Алексей Блиновский служат в 95-м стрелковом полку, первым — в 2022 году — туда попал экс-адвокат. Он рассказывал, что подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. В конце апреля Пашаев был ранен неподалеку от Угледара и перенес операцию, в настоящее время он восстанавливается, однако планирует вернуться в зону СВО как можно скорее.

Супруг Елены Блиновской отправился на СВО весной 2024 года, после того, как против него и жены возбудили уголовное дело о неуплате налогов. По данным ФНС, задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд рублей, сама блогер находится под арестом. В апреле Блиновский записал видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором пожаловался на попытки следствия разорвать его контракт с армией.

В конце мая Telegram-канал Shot писал, что Блиновский покинул расположение воинской части. По данным источника канала, его перевели в другое подразделение, где он в качестве пулеметчика отправится на линию боевого соприкосновения. До этого муж автора «Марафона желаний» занимался на СВО сборкой БПЛА для разных подразделений.

При этом источник РИА Новости сообщил, что мужчина «укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач». По информации собеседника издания, он пытался перевестись в другое подразделение, но, узнав о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщал, что Блиновского вызвали из воинской части в Донецке на следственные действия в Москву. По данным канала, Блиновского вызвали, чтобы допросить после заседания по рассмотрению жалобы его жены Елены на арест. Утверждалось, что мужчина выехал в столицу в ночь с 26 на 27 мая, однако не доехал до Москвы. Следователи, по данным канала, не исключают, что мужчина пытается скрыться. В части уверяют, что нареканий к службе блогера нет.