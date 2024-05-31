Новую песню Пугачевой нашли в ролике с Собчак 11-летней давности

31 мая на стриминговых площадках появился официальный релиз новой песни народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка». Об этом пишет портал «Страсти».

Выяснилось, что в сети есть любительское видео с той же песней, выпущенное еще 11 лет назад.

Ролик опубликован на YouTube-канале LopatinSoundLab, в нем использованы кадры из интервью Пугачевой журналистке Ксении Собчак.

«Не высовывайся, дочка. Посиди-ка в уголочке. Не клюют в уголочке и моральные уроды. В душу наголо не плюют. Не высовывайся, дочка», — поет артистка.

В треке Пугачева также пародирует слова своей дочери Кристины Орбакайте, которая в ответ на предостережения говорит: «Нет уж, мама, если можно отсидеться в скорлупе. Хоть порой бывает сложно быть самой собой в толпе». Наследница подчеркивает, что не может оставаться в стороне и притворяться.

Ранее сообщалось, что внуку Пугачевой удалось продать дачу певицы.