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Стало известно, когда примут закон о локализации автомобилей такси

Закон о локализации автомобилей такси примут до конца лета

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Shutterstock

Закон об установлении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси, может быть принят уже в весеннюю сессию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

«Мы добиваемся решения вопросов в относительных отраслях, чтобы в такси и каршерингах были бы отечественными автомобили хотя бы в определенной пропорции. И этот закон сейчас уже в первом чтении принят. Надеемся, что в весеннюю сессию мы уже его примем в окончательном третьем чтении», — сказал Кутепов.

Спикер палаты Вячеслав Володин через пресс-службу Думы заявил, что весенняя сессия Госдумы будет продлена до 5 августа.

В январе комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект, которым предлагается дать субъектам России право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Андрей Кутепов отмечал, что закрепление в законодательстве нормативов приведет к дополнительному стимулированию спроса на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли.

До этого стало известно, что средняя заработная плата водителя такси в России по итогам 2023 года выросла на 23% по сравнению с годом ранее и составила 107 тыс. рублей. Наиболее высокую зарплату таксисты получают в Ямало-Ненецком автономном округе — 150 тыс. рублей. Востребованность водителей такси в России в 2023 году выросла на 21% по сравнению с 2022 годом.

Ранее россиян предостерегли от пользования услугами частных такси, довозящих до метро.

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