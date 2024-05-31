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Индия вывезла свое золото из Великобритании

Times of India: Индия вывезла более 100 тонн своего золота из Великобритании

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Илья Наймушин/РИА Новости

Центробанк Индии вывез свыше 100 метрических тонн золота из Великобритании для размещения во внутренних хранилищах, сообщает газета Times of India. Такой объем золота ввозится в страну впервые с 1991 года.

Решение позволит Индии значительно сэкономить на хранении резервов за рубежом. До этого Нью-Дели приходилось перечислять Банку Англии комиссию.

На конец первого квартала 2024 года золотые резервы Индии оценивались в 822,1 тонны. При этом из них лишь 408,31 тонны хранились внутри страны.

Золотые резервы России к началу апреля составили $424 млрд.

По прогнозам аналитиков швейцарского банка UBS, биржевые цены на золото к концу текущего года превысят $2600 за унцию.

Ранее выяснилось, что золота в шкатулках россиян хранится больше, чем в подвалах ЦБ.

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