«Душераздирающие вопли»: жительница Димитровграда рассказала о спасении застрявшего в окне кота

В Димитровграде Ульяновской области котенок застрял в стоявшем на проветривании окне жилого дома. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Анастасия, участвовавшая в операции по спасению животного. По словам девушки, ее тетя, работающая маляром в соседней квартире, услышала «душераздирающие вопли» и безуспешно пыталась протолкнуть кота в квартиру швабрами и палками. Анастасия отметила, что после этого обратилась в МЧС за помощью, однако там выезжать на вызов отказались.

«У меня на Алтайской улице работает маляром тетя, она делает ремонт в соседней квартире. Она пришла на работу, приступила к своим ремонтным процедурам, открыла окно и услышала, что там котенок застрял между окнами. То есть окно стояло на проветривании, и он там застрял. Начал очень сильно кричать, душераздирающими воплями. Она пыталась самостоятельно ему помочь и швабрами, и палками, всем, что под руку попадется в квартире, но безуспешно, там ни балкона, ничего нет. Она позвонила мне, спросила, что делать. Мы позвонили в МЧС, нас перекинули в МЧС города Димитровграда, на что нам там ответили: «Мы такими делами не занимаемся». Нам отказали в помощи, послали нас в другую структуру, подразделение. Там нам сказали, что только на воде спасением занимаются, у них лодки и весла, ничем помочь не могут. Мы снова позвонили в 112, нас снова отправили в МЧС, МЧС снова нам отказал — и так по кругу», — сказала она.

Анастасия подчеркнула, что благодаря резонансу среди горожан удалось быстро найти хозяина животного, который открыл квартиру и увез его в ветклинику. Девушка уточнила, что котенок был в «критическом состоянии», поскольку около трех часов провел между оконных створок на жаре.

«Мы созвонились с тем, кто вскрывает замки. Он ответил, что не имеет права вскрывать замок без хозяина. Потом мы сделали пост, наши горожане начали реагировать, и хозяину квартиры сказали, что его ищут. Он пришел, открыл дверь самостоятельно и увез котенка в ветклинику, сейчас он находится в лечебнице. Котенок был почти в критичном состоянии, потому что жара такая, он без воды, напуганный, кричал, и никто ему помочь не мог. Мы даже за деньги хотели, чтобы к нам приехали, но никто не приехал. Когда мы распространили информацию, нам дали номер телефона альпинистов, мы уже готовы были их вызывать, чтобы они спускались. Но уже в то время нашли хозяина. Там все были: я на телефоне распространяла информацию, старшая по дому искала хозяина квартиры, а тетя моя находилась рядом с котенком, как могла. Вот такое было спасение. Он провел в таком положении часа три», — добавила она.

31 мая в сообществе «Типичный Димитровград» местные жители опубликовали пост с просьбой помочь найти хозяина квартиры в доме на Алтайской улице — там в окне на четвертом этаже застрял кот. Отмечалось, что животное находится «на последнем издыхании», а спасательные службы отказывают в помощи. На прикрепленном к записи видео заметны торчащие из окна задние лапы и хвост животного.

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