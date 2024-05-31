В Армении начались задержания после столкновений демонстрантов с полицейскими

В столице Армении — Ереване — полицейские задержали несколько участников митинга за отставку армянского премьер-министра Никола Пашиняна у здания министерства иностранных дел в центре города. Об этом сообщает агентство «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

«Начались столкновения полицейских с демонстрантами у здания МИД в Ереване», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, демонстранты бросаются друг в друга бутылки.

«Правоохранители начали задержания», — отмечается в материале.

С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра республики. Акции продолжаются, оппозиция сообщает о перекрытых дорогах по всей стране. Как сообщает министерство внутренних дел страны, в Ереване задержали более 100 участников митингов за отставку Пашиняна.

Ранее в Армении полиция избила оппозиционного депутата при задержании.