«Нафтогаз» хочет взыскать с «Газпрома» $11 млрд
Компания «Нафтогаз Украины» направит исковые требования в адрес «Газпрома» на $11 млрд. Об этом на своей официально странице в Facebook написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Уточняется, что данная сумма должна выполнить роль компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Также отмечается, что иск будет направлен 1 ноября текущего года.
«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — сообщил он.
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