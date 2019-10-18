«Нафтогаз» хочет взыскать с «Газпрома» $11 млрд

<img src="//img.gazeta.ru/files3/903/12580903/RIAN_2440218.HR-pic905-895x505-35536.jpg">

Компания «Нафтогаз Украины» направит исковые требования в адрес «Газпрома» на $11 млрд. Об этом на своей официально странице в Facebook написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Уточняется, что данная сумма должна выполнить роль компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Также отмечается, что иск будет направлен 1 ноября текущего года.

«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — сообщил он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава «Нафтогаза» назвал продление газового контракта бессмысленным

— Эксперт оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа