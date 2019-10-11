В ЦБ рассказали о причинах использования наличных
close
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, почему люди пользуются наличными деньгами. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, люди используют наличные и хранят их не потому, что это удобно или безопасно. Она уточнила, что безналичные средства представляют большее удобство и безопасность.
Так, Набиуллина выделила две причины использования наличности – желание анонимности и доверие к финансовым институтам, так как в банках все равно возникают проблемы.
Говоря о преимуществах карт, она выделила удобство использования в заграничных поездках.