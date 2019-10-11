В результате поправок Минтруда работающих родителей могут лишить пособий

Минтруд России выступил с предложением прекратить выплачивать пособия по уходу за ребенком до полутора лет родителям, которые фактически не осуществляют этот уход, проводя большую часть времени на работе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на соответствующий проект поправок.

В ведомстве считают, что пособие должно полагаться лишь родителям, которые действительно ухаживает за ребенком.

Сейчас же денежную помощь получают родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, даже если они работают неполный рабочий день или из дома.

Как уточняется, данная инициатива разработана с целью снизить злоупотребление правом на пособие, а также понятием «неполный рабочий день», которым на данный момент излишне пользуются некоторые граждане.

При внедрении соответствующих поправок, работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком.