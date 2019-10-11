Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

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Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Нововведения уточняют условия получения данной выплаты.

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.

При этом, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет отобрано, если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо.

При внедрении данных поправок, работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком.