ЕС повысил пошлины на удобрения из РФ и США

Евросоюз решил увеличить пошлины на сельскохозяйственные удобрения из России, США, а также Тобаго и Тринидада. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В документе говорится, что пошлины повысили из-за обвинений в том, что эти страны продают удобрения из мочевины и аммиачной селитры дешевле в 28 странах ЕС, чем местные производители. Они считают, что продажа на иностранном рынке по пониженным ценам делалась для вытеснения конкурентов.

Европейские власти подчеркивают, что введение пошлин позволит повысить шансы на увеличение продаж местных производителей на рынке.

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