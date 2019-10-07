Зарплаты Путина и Медведева увеличились на 4,3%

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заработная плата президента и председателя правительства страны увеличивается на 4,3%. Об этом информирует ТАСС.

Кроме того, денежное вознаграждение станет больше для глав всех министерств, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации.

В документе уточняется, что повышение произошло с 1 октября 2019 года.

Данное увеличение объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.