Зарплаты Путина и Медведева увеличились на 4,3%
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заработная плата президента и председателя правительства страны увеличивается на 4,3%. Об этом информирует ТАСС.
Кроме того, денежное вознаграждение станет больше для глав всех министерств, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации.
В документе уточняется, что повышение произошло с 1 октября 2019 года.
Данное увеличение объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.