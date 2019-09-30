Путин освободил часть россиян от уплаты НДФЛ

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Президент России Владимир Путин подписал законы, согласно которым студенты и аспиранты освобождаются от уплаты НДФЛ при получении материальной помощи от образовательных учреждений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие документы, размещенные на портале правовой информации.

Нововведение также распространяется на пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Уточняется, что данные категории будут получать материальную помощь в размере четырех тысяч рублей без НДФЛ.

Выплаты начнутся 1 января 2020 года.

Согласно прежним нормам, материальная помощь в сумме не более 4 тыс. руб. в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряда других категорий граждан.

В то же время, согласно сложившейся практике, учебные заведения выделяют средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. Такая помощь подлежала обложению НДФЛ, хотя по своей сути не отличалась от помощи работодателей сотрудникам.

Ранее сообщалось, что медработники начнут получать ежемесячные выплаты по поручению Путина.