Рубль растет к доллару и евро

Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.03 по мск., курс доллара снизился на 11 коп. – до 64,59 руб., курс евро — на 7 коп. и составил 70,68 руб.

Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,26% - до 60,88 доллара за баррель.

Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

Ранее сообщалось, что официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти.