Россиян предупредили об увеличении цен на молочную продукцию

Цены на молочные продукты могут возрасти на 10% к ноябрю текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные комитета по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты.

Как отмечается, увеличение стоимости произойдет из-за двоичной системы контроля молочной продукции в России, которая направлена на борьбу с фальсификатом.

Известно, что с ноября молоко, кисломолочные продукты и мороженое появятся в системе «Меркурий», впоследствии чего на них будет необходимо оформлять электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС).

Также в июле на молоке, сливках, кисломолочных и других видов молочной продукции начали появляться маркировки. Для этого возникла необходимость в новой технике, персонале и программном обеспечении.

С этим и связывают повышение стоимости молочной продукции.

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